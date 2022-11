17-Jähriger wollte am Westbahnhof Knallkörper verkaufen

15 Kilo Knallkörper sichergestellt - Anzeige

Ein 17-Jähriger, der am Westbahnhof verbotene Knallkörper verkaufen wollte, geriet am späten Montagnachmittag ins Visier von Beamten, die Personenkontrollen durchführten. Nach einem kurzen erfolglosen Fluchtversuch zeigte er sich geständig und öffnete die Tasche, die er bei sich trug. Darin befanden sich 720 Stück Knallkörper der Klassen F3 und P1, welche beide in Österreich nur nach behördlicher Genehmigung und durch ausgebildete Pyrotechniker abgeschossen werden dürfen.

Die etwa 15 Kilo pyrotechnischen Gegenstände im Straßenwert von rund 650 Euro wurden sichergestellt, der 17-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.