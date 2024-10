18-Jähriger rammte Polizeiauto - Beamter schoss

Ein Beamter zog eine Waffe und schoss.

Nach einer Polizei-Verfolgungsjagd hat ein führerscheinloser Drogenlenker am Montagabend in Wien-Meidling einen quergestellten Streifenwagen gerammt. Als der 18-Jährige mit seinem Wagen seine Fahrt fortsetzte und dabei auch auf einen Beamten zusteuerte, griff der Polizist zur Dienstwaffe und gab Schüsse auf das Fahrzeug ab. Der Lenker hielt daraufhin an und wurde gegen 21.10 Uhr vorläufig festgenommen.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs in der Kaltenbäckgasse in Penzing, nur unweit des Orts der Schussabgabe, wurden schließlich mehrere Säckchen Kokain und eine Schreckschusspistole gefunden. Ein Amtsarzt stellte eine Suchtgiftbeeinträchtigung des 18-Jährigen fest. Nach der Vernehmung wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall. Dabei wurde bereits festgestellt, dass die Kennzeichentafeln des Pkws als gestohlen gemeldet waren.

Beamte der Polizeiinspektion Hufelandgasse waren zuvor auf den Kroaten aufmerksam geworden, nachdem er mit dem Auto eine Kreuzung vorschriftswidrig bei Gelb übersetzt hatte.

Als die Polizei dem Lenker Anhaltezeichen gab, beschleunigte er und flüchtete in Richtung Breitenfurter Straße stadtauswärts. Trotz Verfolgung durch mehrere Streifenwagen raste der 18-Jährige über mehrere rote Ampeln fort, gefährdete weitere Fahrzeuge sowie Passanten, die Kollisionen nur knapp verhindern konnten.

Der Polizist habe die Schüsse infolge einer Notwehrsituation abgegeben, so die Polizei. Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sei darüber verständigt worden. Der Schusswaffengebrauch wird nun geprüft. Wie viele Schüsse konkret abgegeben wurden, steht noch nicht fest und ist Gegenstand von Ermittlungen. Der 18-Jährige wurde nicht verletzt.