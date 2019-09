Mit ihren Eltern war die junge Polin Sonntagnachmittag in dem Schwimmbad in Favoriten gewesen. Dort hielt sich die 13-Jährige, weil an diesem Tag wenig los war, fast alleine am Beckenrand auf, ließ ihre Füße ins Wasser hängen, als sie plötzlich und recht rüde von einer Hand, die aus dem Wasser auftauchte, sexuell begrapscht wurde. Geschockt und in Tränen aufgelöst wandte sie sich an einen anderen Badegast, der den Bademeister alarmierte, der sofort die Polizei anrief:

Der 19-jährige Angreifer, der mit mehreren Freunden in dem Schwimmbad gewesen war, wurde noch an Ort und Stelle fest- und mit aufs Kommissariat genommen. Der Türke ist prinzipiell geständig – ihm droht bei einer Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.