"Gebt mir alles, was Ihr habt"

Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend in Wien-Hietzing versucht, mit einem Messer zwei Passanten auszurauben. "Gebt mir alles, was ihr habt", so seine Aufforderung. Die beiden Männer ließen sich jedoch nicht einschüchtern, woraufhin der Bewaffnete flüchtete, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch.

Im Zuge einer Fahndung wurde der Österreicher gegen 17.30 Uhr hinter einem Gestrüpp in einer Wohnanlage entdeckt und festgenommen. Im Nahbereich des 19-Jährigen wurden das Messer und ein Schlagring gefunden.