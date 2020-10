2.000 Euro "Kopfgeld" auf Räuber ausgesetzt

Der Mann steht im Verdacht einer Frau unter Gewaltanwendung die Handtasche geraubt zu haben.

Wien. Die LPD Wien fahndet aktuell nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, einer Frau (92), in der Bürgergasse in Favoriten, unter Gewaltanwendung die Handtasche geraubt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Das Opfer hatte zuvor in einer Bank Bargeld behoben, dort dürfte sie von dem Mann bereits beobachtet worden sein.

© LPD Wien

Die Polizei veröffentlicht nach Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Lichtbild des Tatverdächtigen. Sachdienliche Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort des Gesuchten (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 erbeten. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ist eine Geldbelohnung von 2.000 Euro ausgelobt worden.