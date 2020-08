2-jähriges Kind prallt gegen Straßenbahn: Schwer verletzt

Laut Zeugenaussagen sei das Kind in einem Moment der Unachtsamkeit in Richtung der Gleise gelaufen und prallte gegen die vorbeifahrende Straßenbahn.

Wien. Am Mittwochabends kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem zweijährigen Mädchen im Bereich der Simmeringer Hauptstraße, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Das Mädchen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung der Eltern.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde das Kind in ein Spital verbracht