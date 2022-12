2 Raubüberfälle am selben Tag in derselben Straße

Eine Tankstelle und eine Trafik wurden in der Laxenburger Straße überfallen.

Wien. Zuerst betrat ein noch unbekannter Täter mit einer silbernen Schusswaffe eine Trafik gegen 17.30 Uhr und forderte Zigaretten und Bargeld. Sein Gesicht versteckte er hinter einer FFP2-Maske.

Nur ein paar Stunden später überraschte ein Unbekannter einen Tankstellen-Angestellten in der gleichen Straße. Der Räuber zog eine schwarze Pistole und verlangte auch ­Zigaretten und Bargeld, während er sein Gesicht hinter einem Schal versteckte. Beide Überfälle ereigneten sich in der Laxenburger Straße in Favoriten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten beide Täter unerkannt die Flucht ergreifen.