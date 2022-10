20-köpfige Gruppe prügelt auf zwei Männer ein

An der Freda-Meissner-Blau-Promenade kam es am hellichten Tag zu einem brutalen Überfall.

Eine Gruppe mit rund 20 Menschen hat zwei Männer am Sonntagvormittag am Donaukanal in der Wiener Innenstadt überfallen und ausgeraubt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass fragten die Täter den 24- und 25-Jährigen auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade zunächst um Zigaretten, bedrohten sie dann aber mit einem Messer. Mit Faustschlägen, Tritten und mit Holzstöcken wurden die beiden Opfer verletzt. Dann nahm die Gruppe die Handys und Geldbörsen der beiden an sich und flüchtete.

Die Täter rannten auf dem Treppelweg in Richtung Urania. Die Opfer wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt, der ältere mit mehreren Schnittwunden und Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sofortfahndung nach den Räubern verlief ergebnislos, die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.