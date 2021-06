Der junge Mann brach in der Nacht auf Sonntag Franz-Josefs-Kai blutend zusammen.

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Wiener Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Mohamed Ibrahim, mitteilte, beobachteten Passanten, wie der junge Mann um 1.50 Uhr am Franz-Josefs-Kai blutend zusammenbrach. Sie alarmierten die Polizei.

Hintergrund noch unklar

Mehrere Polizeistreifen und die WEGA begaben sich darauf zum Einsatzort. Die Berufsrettung Wien versorgte den 21-Jährigen notfallmedizinisch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Der Blutverlust war erheblich", meinte Ibrahim gegenüber der APA.

Zu den Hintergründen der Tat ist derzeit nichts bekannt, der Verletzte war nicht ansprechbar. Zeugen konnten einen Tatverdächtigen in unbekannte Richtung flüchten sehen, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.