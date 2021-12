22 % kaufen heute und morgen ihre Geschenke

Letzter Ansturm vor der Bescherung. Ansturm auf die Geschäfte: Nur mehr sieben Einkaufstage bis zum Fest. Vor allem Männer sind im Geschenke-Rückstand.

Wien. Morgen kommt endlich das Christkind. Bis dahin läuft allerdings das Wettrennen um die besten Geschenke mit Hochdruck. Der Ansturm auf die Geschäftsstraßen und Einkaufszentren geht verstärkt weiter.

Eine aktuelle Studie von „willhaben.at“ zeigt: 22 % der ¬Österreicher kaufen erst wenige Tage oder am Vortag des Festes ihre Geschenke. Vor allem die Männer gehen es sehr spät an: 27 % sind Last-Minute-Käufer.



Heute stärkster Tag für die Lebensmittel-Shops



Packerl. Die Geschenke-Industrie ist perfekt abgestimmt. Derzeit trägt die Post eine Million Packerl täglich aus. Freilich: Wer erst heute Pakete verschickt, muss wissen, sie kommen zu spät an. Auch deswegen ist der Andrang auf die Shops besonders groß.





