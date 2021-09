Erstmals präsentierten Bildungsminister und Statistik Austria einen Überblick.

Wien. 82 % der Lehrer an den österreichischen Schulen sind gegen Covid-19 geimpft. Das bedeutet aber umgekehrt: 18 % oder 23.200 Lehrer haben bisher keinen Stich erhalten. Die Impfquote unterscheidet sich dabei leicht im Vergleich zwischen den einzelnen Schultypen und Bundesländern, erklärte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).



Deutlich mehr geimpft als in Gesamtbevölkerung. Volksschullehrer sind nur zu 77 % vollimmunisiert, an den AHS sind es gute 88 %. Im Osten ist die Impfquote übrigens höher als im Westen. Damit sind unter den Lehrern in der jeweiligen Altersstufe (20 bis 64 Jahre) deutlich mehr Personen vollimmunisiert als in der Gesamtbevölkerung (65 %).

Faßmann lobt. „Würden sich die übrigen Bevöl­kerungsgruppen auch in diesem Ausmaß impfen lassen, dann wäre Corona vorbei“, sagte Faßmann zufrieden. Erhoben wurden die Daten zum 31. August, kurz vor Schulbeginn. ­Jeden Monat gibt es ein ­Update.



Männliche Lehrkräfte sind zu 85 % vollimmunisiert, weibliche zu 81 %. Spannend: Die Lehrkräfte ab 55 Jahren sind zu 87 % geimpft, jene unter 35 Jahren zu 77 %.