23 Flüchtlinge in Wien-Favoriten aufgegriffen

Wien. 23 Flüchtlinge sind im Bereich des Liesingbaches Montagfrüh in Wien-Favoriten aufgegriffen worden. Laut Polizei handelte es sich um 22 syrische und einen palästinensischen Staatsangehörigen. Sie wurden gegen 7.45 Uhr entdeckt, kontrolliert und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wo die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug die weitere Amtshandlung übernahm. Ermittlungen zum Transport und der Route, auf der die Aufgegriffenen nach Favoriten kamen, waren am Laufen.