23-Jähriger drohte, Großmutter und Cousine zu töten

Bei dem jungen Österreicher wurden ein Messer und eine Machete sichergestellt.

Ein 23-Jähriger hat am Sonntag in Wien-Leopoldstadt seine 71-jährige Großmutter sowie seine 19-jährige Cousine in deren Wohnung mit dem Umbringen bedroht. Im Zuge eines Streits um den Familienhund ging der junge Mann in seine Wohnung, die sich nebenan befindet, und kam mit einem Messer wieder zurück.

Dabei wurde ihm aber durch die verschlossene Wohnungstüre der Zutritt verwehrt. Er wurde von WEGA-Beamten festgenommen und das Messer sowie eine Machete sichergestellt.

Vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Gegen den Täter wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Allerdings hatte der 23-jährige Österreicher die Tür der Familienwohnung mit dem Messer beschädigt.