Steigende Fallzahlen im Herbst erwartet.

Durch die 4. Welle der Corona-Pandemie fordert die Wiener Ärztekammer nun die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Johannes Steinhart, Vizepräsident und Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte, spricht sich für diese Idee aus.

„Etwa 40 Prozent der Menschen in Österreich sind ungeimpft. In Kombination mit der hochansteckenden Delta-Variante ist damit das Risiko, dass sich Patientinnen und Patienten in Wartezimmern gegenseitig anstecken, extrem hoch“, erklärt Steinhart. Um dem entgegenzuhalten, habe sich die telefonische Krankschreibung während des bisherigen Pandemieverlaufs „bestens bewährt“.

Steinhart fordert daher, dass „alle symptomatischen Personen, die potenziell Corona haben könnten, wieder telefonisch krankgeschrieben werden können“. Dies sei „absolut notwendig, um die Ordinationen mit dem dort arbeitenden Gesundheitspersonal sowie die anderen Patientinnen und Patienten bestmöglich zu schützen“.

Es sei wichtig, dass der Betrieb der Ordinationen reibungslos funktioniere und Patientinnen und Patienten ihre Termine ungefährdet wahrnehmen könnten, so Steinhart, der gleichzeitig warnt: „Wenn Patientinnen und Patienten ihre wichtigen Kontrolltermine aus Angst vor einer Ansteckung nicht wahrnehmen, dann ist das im Sinne der Prävention und Vorsorge höchst alarmierend.“

Aufgrund der im Herbst zu erwartenden raschen Steigerung der Fallzahlen geht Steinhart davon aus, dass die Kontaktpersonenverfolgung und die Absonderungen wieder an ihre Grenzen gelangen werden. „Durch die telefonische Krankschreibung haben Patientinnen und Patienten aber ebenfalls einen Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber in der Hand.“