27-Jähriger nahm betagte Pensionistin als Geisel

Wien. Eine Pensionistin hat am Samstagabend in Wien-Meidling wohl den Schreck ihres Lebens bekommen: Ein 27-Jähriger war gegen 19.45 in ihre Wohnung eingedrungen, verbarrikadierte die Türe und wurde schließlich von WEGA-Beamten festgenommen. Das Motiv des Slowaken lag vorerst im Dunkeln, die betagte 78-Jährige blieb unverletzt, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer am Sonntag.

Der Mann war in den Abendstunden in die Wohnung eingebrochen und hatte die Seniorin hineingedrängt. Anschließend verbarrikadierte er die Türe mit Möbeln, holte ein Küchenmesser und schlug eine Fensterscheibe ein. Nachbarn hatten den Lärm gehört und die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, wurden sie aus dem ersten Stock mit Glasscherben und Kochtöpfen beworfen, bis sie den 27-Jährigen überwältigen konnten. Der Mann dürfte psychisch beeinträchtigt gewesen sein.