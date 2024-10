28-Jähriger nach Sturz von Industriedach in Wien in Lebensgefahr

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

Wien. Ein 28-Jähriger schwebt nach einem mehrere Meter tiefen Sturz bei einem Möbelhaus in Wien-Donaustadt am Mittwochnachmittag in Lebensgefahr. Der Mann war aus noch ungeklärten Gründen gegen 16.45 Uhr auf das Industriedach des Unternehmens in der Wagramer Straße geklettert, dort umhergegangen und dann durch das Dach auf den Asphalt gefallen. Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, verständigte eine Zeugin den Notruf.

Nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung brachte ein Rettungshubschrauber den 28-jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.