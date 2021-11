× 3. Impfung: Impfstraße schickt Wienerin weg

Die junge Frau wollte sich vor einer Auslandsreise die dritte Impfung geben lassen – allerdings wurde sie zurückgewiesen. Das ist der Grund.

Wien. Eine Wienerin ist am Samstagabend von der Impfstraße im Wiener Stephansdom weggeschickt worden. Sie wollte sich vor einer Auslandsreise ihre Booster-Impfung holen. Astrazeneca-Geimpfte können sich laut Empfehlung des Nationalen Impfgremiums nach vier Monaten eine Auffrischung holen (vor der Herabsetzung waren es sechs Monate). Der Frau fehlen noch fünf Tage. Das Personal schickte die Frau wegen der fehlenden fünf Tage weg.

"Ich wollte mich vor meinem Urlaub schützen. Das habe ich dem Personal mitgeteilt. Am 11.Juli wurde ich zum letzten Mal mit Astra geimpft. Ich verstehe nicht, inwiefern es da noch auf fünf Tage ankommt."

Großer Andrang. Nach der Ankündigung der 2G-Regeln ab Montag, war auch der Andrang in der Impfstraße im Stephansdom groß. Bis zu 150 Personen standen am Samstagabend an. Die Wartezeit betrug eine Stunde.