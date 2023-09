33-Jähriger erdrosselte fast Mitbewohner mit Halskette

Der mutmaßliche Täter gab gegenüber der Polizei in Wien zu, in Mordabsicht gehandelt zu haben.

Dramatische Szenen haben sich in Wien-Leopoldstadt am Dienstag abgespielt. In einer Obdachlosen-Unterkunft hat ein Österreicher (33) bei einem Streit seinen Mitbewohner (36) beinahe erdrosselt. Gewürgt hatte er den Mann mit seiner Panzerhalskette. Erst als der 36-Jährige auf den Boden klatschte, ließ der mutmaßliche Täter von ihm ab.

Gegenüber der Polizei gab der Mann schließlich an, in Mordabsicht gehandelt zu haben. Er wurde daraufhin festgenommen.

Starke Würgemale und Drosselfurchen

Der Hals des Mitbewohners wies nach dem Vorfall starke Würgemale und Drosselfurchen auf. Auslöser für den Streit soll ein Handy gewesen sein, laut Polizei kann auch ein misslungener Drogendeal nicht ausgeschlossen werden.