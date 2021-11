35-Jähriger schoss mit Gaspistole aus Wohnung - Großeinsatz

Der Serbe hat nicht gewusst, dass sein Verhalten verboten sei.

Ein 35-Jähriger hat am Sonntagabend in Wien-Ottakring mit einer Pistole aus einem Wohnungsfenster gefeuert. Der Mann löste dadurch einen Großeinsatz der Polizei aus. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um eine Gaspistole handelte. Die Waffe wurde mitsamt Munition sichergestellt und ein Waffenverbot verhängt. Außerdem erhielt der Beschuldigte eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Der Serbe gab an, nicht gewusst zu haben, dass sein Verhalten verboten sei.