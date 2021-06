Die WEGA-Beamten sicherten den tobenden Wohnungsmieter (36, Stbg.: Österreich) in der Wohnung.

Wien. Beamte der Sondereinheit WEGA wurden gestern zur Unterstützung für Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten gerufen, da ein Mann Gegenstände, insbesondere Glasflaschen, aus dem Fenster auf den dortigen Gehsteig und die Fahrbahn warf. Nachdem Absperrmaßnahmen durchgeführt worden waren, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet, da mehreren Aufforderungen diese zu öffnen nicht Folge geleistet wurden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die WEGA-Beamten sicherten den tobenden Wohnungsmieter (36, Stbg.: Österreich) in der Wohnung. Da der Verdacht einer psychischen Erkrankung bestand, wurde er in ein Spital gebracht. Bei dem Vorfall wurde ein Funkwagen von einer Glasflasche beschädigt. Das rasche und umsichtige Handeln der Polizisten verhinderte eine weitere Gefährdung von Passanten und Fahrzeuglenker in dem Bereich.