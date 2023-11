38-Jähriger auf offener Straße niedergestochen

Der Angreifer stach mit einem Jagdmesser in den Bauch des Opfers.

Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagabend gegen 20:30 Uhr einem 38-Jährigen auf offener Straße mit einem Jagdmesser in den Bauch gestochen haben. Zuvor soll der 38-Jährige in Begleitung seiner Freundin (38) an dem Unbekannten vorbeigegangen sein, woraufhin dieser den beiden nachgerufen und den Vorwurf geäußert haben soll, dass diese etwas Abfälliges über ihn gesagt hätten.

Der 38-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb bislang erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Ob ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer bestand ist Gegenstand der Ermittlungen.