39-Jährige von Ex-Freund niedergestochen

Eine 39-jährige Frau ist Freitagabend durch die Messerattacke ihres Ex-Freundes in Wien-Liesing schwer verletzt worden.

Der gleichaltrige Mann passte die Ex-Lebensgefährtin vor deren Wohnung ab und stach zu, berichtete die Polizei am Sonntag. Die 39-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichwunden im Rücken und an der Schulter. Erst als eine Zeugin die Polizei verständigte, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete.

Beamte der Sondereinheit Wega nahmen den Mann in der Nähe des Tatortes fest. Die Frau wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Sie befindet sich nicht in Lebensgefahr. Das blutige Messer lag noch am Tatort und wurde sichergestellt.

Der tatverdächtige Kosovare verweigerte die Aussage. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen.

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133