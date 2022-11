39-Jähriger bedroht Nachbarn mit Messer

Der Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Weshalb der 39-Jährige die Drohungen tätigte ist Gegenstand von Ermittlungen.

Wien. Ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger soll am Freitag frühmorgens seinen Wohnungsnachbarn und zwei weitere Männer mit einem Messer bedroht haben. Die Männer konnten sich auf die Straße begeben, wohin ihnen der Tatverdächtige nachging und erneut Gesten mit dem Hals abschneiden machten, diesmal jedoch ohne Messer in der Hand. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der Mann wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Weshalb der 39-Jährige die Drohungen tätigte ist Gegenstand von Ermittlungen. Außerdem konnte eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden. Nach seiner Einvernahme wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.