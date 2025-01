40,8 Prozent aller Neuwagen sind E-Autos - Wien ist Spitzenreiter

40,8 Prozent aller Neuwagen in Österreich sind Elektroautos, wobei Wien-Mariahilf prozentuell den höchsten Anteil bei Neuzulassungen verzeichnet. In Wien wurden im Vorjahr sogar mehr Elektroautos als Diesel-Pkw neuzugelassen.

Hierzulande sind 40,8 Prozent aller Neuwagen Elektroautos. Laut Statistik Austria wies der Bezirk Wien-Mariahilf im Vorjahr österreichweit den höchsten E-Pkw-Anteil bei Neuzulassungen auf. Das geht aus einer aktuellen VCÖ-Analyse hervor. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen mit der Inneren Stadt, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus drei weitere Wiener Bezirke. Bemerkenswert: 2024 wurden bereits mehr E-Autos als Diesel-Pkw neuzugelassen.

Jeder fünfte Neuwagen in Wien fährt zu 100 Prozent mit Strom, wobei im Vorjahr insgesamt 11.278 Elektroautos neuzugelassen wurden. Zwar sind das um 261 weniger als noch 2023, jedoch mehr als sechsmal so viele wie im Jahr 2019. Fun Fact: Im Vergleich zu Benzin- und Diesel-Pkw verbrauchen Elektroautos im Schnitt übrigens um zwei Drittel weniger Energie.

"Im Unterschied zum Jahr 2023 gab es zuletzt für Unternehmen in Österreich keine Förderung beim Kauf von Elektroautos. Da die große Mehrheit der Neuwagen von Firmen oder Organisationen gekauft werden, hat das Auswirkungen gehabt, ebenso die schwächelnde Konjunktur", erklärte VCÖ-Experte Michael Schwendinger die aktuelle Entwicklung.

Mariahilf ist Österreichs Spitzenreiter

Im Bezirke-Vergleich ist Mariahilf mit 40,8 Prozent (Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen) nicht nur Wiens, sondern auch Österreichs Spitzenreiter. Mit der steigenden Anzahl an E-Pkw nimmt auch der Bedarf an Ladestellen mehr und mehr zu.

"Wichtig ist, einerseits in bestehenden öffentlichen und privaten Garagen verstärkt Lademöglichkeiten zu schaffen, andererseits sind Anreize zu schaffen, damit Anrainerinnen und Anrainer sowie kleinere Unternehmen ohne Betriebsparkplatz die Ladeinfrastruktur auf Großparkplätzen von Supermärkten und Baumärkten in der Nacht mitnutzen können", so Schwendinger.

Bezirke-Ranking in Österreich

Wien-Mariahilf: 40,8 Prozent (171 E-Pkw) Wien-Innere Stadt: 33 Prozent (524 E-Pkw) Wien-Neubau: 27,8 Prozent (77 E-Pkw) Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: 27,5 Prozent (216 E-Pkw) Bezirk Linz Land (OÖ): 26,8 Prozent (1321 E-Pkw) Bezirk Rohrbach (OÖ): 25,2 Prozent (258 E-Pkw) Wien-Leopoldstadt: 25,1 Prozent (799 E-Pkw) Bezirk Kirchdorf (OÖ): 25 Prozent (305 E-Pkw) Bezirk Graz Umgebung (ST): 24,9 Prozent (754 E-Pkw) Wien-Hernals: 24,8 Prozent (115 E-Pkw)

Bezirke-Ranking in Wien

Mariahilf: 40,8 Prozent (171 E-Pkw) Innere Stadt: 33 Prozent (524 E-Pkw) Neubau: 27,8 Prozent (77 E-Pkw) Rudolfsheim-Fünfhaus: 27,5 Prozent (216 E-Pkw) Leopoldstadt: 25,1 Prozent (799 E-Pkw) Hernals: 24,8 Prozent (115 E-Pkw) Josefstadt: 24,7 Prozent (46 E-Pkw) Landstraße: 24,4 Prozent (849 E-Pkw) Alsergrund: 24,4 Prozent (109 E-Pkw) Ottakring: 24,1 Prozent (175 E-Pkw) Donaustadt: 23,3 Prozent (1160 E-Pkw) Brigittenau: 22,2 Prozent (223 E-Pkw) Liesing: 20,2 Prozent (2955 E-Pkw) Margareten: 19,7 Prozent (81 E-Pkw) Wieden: 19,1 Prozent (138 E-Pkw) Favoriten: 17,9 Prozent (900 E-Pkw) Döbling: 17,7 Prozent (438 E-Pkw) Floridsdorf: 17,5 Prozent (568 E-Pkw) Penzing: 17 Prozent (170 E-Pkw) Meidling: 16,8 Prozent (789 E-Pkw) Hietzing: 16,4 Prozent (188 E-Pkw) Währing: 14,3 Prozent (68 E-Pkw) Simmering: 10,9 Prozent (292 E-Pkw)

Wien-Mariahilf ist Österreichs Bezirk mit dem höchsten E-Pkw-Anteil.