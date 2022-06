40-Jähriger geht in Wiener Club mit Flasche auf Securitys los

Der Angreifer hat den Sicherheitsmitarbeitern mehrmals mit dem Umbringen gedroht

"Sehr aggressiv" soll sich ein 40-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Wiener Innenstadt-Club gegenüber anderen Gästen benommen haben. Die Aufforderung des Personals, das Lokal zu verlassen, machte den Mann nur noch angriffslustiger: Er ging mit einer Flasche auf zwei Securitys los, berichtete die Exekutive am Sonntag. Die Polizei stellte bei dem Verdächtigen Rauschmittel sicher.

Der 40-Jährige habe den Sicherheitsmitarbeitern mehrmals mit dem Umbringen gedroht, hieß es. Beamte nahmen ihn fest und fanden bei ihm fünf Baggys mit Marihuana "und zwei Fläschchen mit einer unbekannten Flüssigkeit".