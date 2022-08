41-Jähriger schlägt bei Rauferei mit Kopf auf Asphalt auf

Pkw-Lenker wurde bei Streit handgreiflich - Kontrahent mit Verdacht auf schwere Kopfverletzung im Spital

Nach einer Rauferei in Wien-Penzing ist ein 41-Jähriger mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in der Nacht auf Freitag ins Spital gebracht. Per Tritt gegen ein fahrendes Auto soll der Mann laut Polizeiaussendung einen 44-jährigen Pkw-Lenker provoziert haben. Der Fahrer habe seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, der 41-Jährige verlor daraufhin wohl das Gleichgewicht und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Der 45-jährige Begleiter schlug dem Pkw-Lenker nach dessen Attacke auf den 41-Jährigen seinerseits mit der Faust ins Gesicht. Als die Streithähne bemerkten, dass der 41-Jährige leblos am Boden lag und sich nicht mehr rührte, sei laut Polizei die Rettung verständigt worden. Sanitäter der Wiener Berufsrettung versorgten den Verletzten notfallmedizinisch und brachten ihn anschließend in den Schockraum eines Spitals. Der leicht verletzte Pkw-Lenker und sein 45-jähriger Rivale wurden angezeigt.