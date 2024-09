46-Jähriger stürzt bei Flucht vor Polizei von Dach

Ein 46-Jähriger wollte Sonntagabend über ein Gangfenster und ein Vordach eines Mehrparteienwohnhauses in Wien-Ottakring vor der Polizei flüchten.

Das Dach brach aber ein und der Bulgare stürzte mehrere Meter tief. "Nach einer Behandlung in einem Spital wurde der Beschuldigte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Weiters wurden gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Festgenommen werden sollte er nämlich wegen Drohungen gegen seine ehemalige Partnerin und eines Angriffs auf deren Bruder. "Er steht im Verdacht, die Wohnung seiner Ex-Lebensgefährtin mehrmals aufgesucht und dabei gegen die Wohnungstüre geschlagen zu haben, sodass diese beschädigt wurde. Weiters soll er den Bruder der Frau gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben", so der Sprecher.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner sind Frauenhelpline: 0800 222 555 - Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 - Opfer-Notruf: 0800 112 112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22)