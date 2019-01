461 Wiener Polizisten 2018 verletzt

Im abgelaufenen Jahr 2018 sind 461 Wiener Polizisten durch fremde Gewalteinwirkung verletzt worden, darunter 430 leicht und 31 schwer. Das sind weniger als 2017, wo es 534 verletzte Beamte gab, und 2016, als 484 Polizisten verletzt wurden und einer von einem Supermarkt-Einbrecher getötet wurde.

Circa 740 Beamte versehen in Wien täglich Tagdienste und 520 Nachtdienste, erläuterte Polizeisprecher Harald Sörös am Mittwoch. Mehr als einer von ihnen wird damit im Schnitt pro Tag verletzt. Inklusive Polizeischülern beträgt der Personalstand in der Bundeshauptstadt derzeit mehr als 7.000 Beamte. Wie viele Polizisten bei Dienstunfällen ohne fremde Gewalteinwirkung verletzt wurden, wurde nicht bekannt gegeben.