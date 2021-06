Die Anzeige: Diese Todesfälle werden Chefarzt vorgeworfen

Ein Arzt wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung angezeigt.

Er gilt als Koryphäe in der Mundheilkunde. Jetzt wurde ein Wiener Chirurg (Name der Red. bekannt) von einem ebenfalls erfahrenen Kollegen wegen fahrlässiger Tötung angezeigt. Es geht um sechs Patienten, die von 2015 bis 2021 in Behandlung standen bzw. stehen.



In vier Fällen soll die Behandlung durch den Mediziner mit dem Tod der Patienten in Zusammenhang stehen. In einem weiteren Fall soll der Tod eines Patienten aufgrund der fortgeschrittenen Erkrankung bereits bevorgestanden haben.



