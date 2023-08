5 Welpen in Altkleider-Container - Tierquäler angezeigt

5 neugeborene Hundwelpen fiepsten - noch mit der Nabelschnur dran - in einem Karton, der neben einem Altkleidercontainer abgestellt wurde. Das Muttertier wird dringend gesucht. Strafanzeige wurde erstattet.

Wien, NÖ. So ein Fall hatten auch die Mitarbeiter vom Tierschutzhaus Vösendorf auch noch nicht: Ein unbekannter Täter setzte 5 Hundewelpen herzlos in einem Karton aus, den er (oder sie) neben einen Humana-Container in der Brändströmgasse in Liesing platzierte. Die kleinen Vierbeiner waren erst wenige Tage alt und waren zum Leben in der Freiheit noch völlig unfähig, da sie zumindest noch acht Wochen ihre Mutter benötigen. Sogar die Nabelschnüre waren noch dran.

Zum Glück bemerkte ein Passant die Tiere und brachte sie zum Tierschutzhaus. „Bei ihrer Ankunft befanden sie sich in einem bedenklichen Zustand. Unterkühlt, dehydriert und geschwächt ist es oft schwer einzuschätzen, ob es die Kleinen schaffen werden“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Die süßen Fünf werden aufgepäppelt.

Wie Jonas von Einem, Sprecher von Tierschutz Austria am Dienstag gegenüber oe24 erklärt, wurde jetzt Strafanzeige nach § 22 Abs 1 Ziffer 2 erstattet. Demnach ist jemand, der ein Tier aussetzt, obwohl es in Freiheit zu leben unfähig ist, mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre zu bestrafen.

Außerdem ergeht ein Aufruf, das Muttertier mit den Welpen zusammenzuführen, was vor bzw. von Gericht sicher als strafmildernd angesehen wird.