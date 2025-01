50.000 Parkpickerl laufen Ende Februar aus

Fünf Bezirke sind besonders von auslaufenden Parkpickerln betroffen, weil sie diese zeitgleich am 1. März 2022 eingeführt haben.

Seit März 2022 ist ganz Wien eine Kurzparkzone, was bedeutet, dass das Parken an Werktagen flächendeckend kostenpflichtig ist. Bis dahin konnte in den Bezirken 11, 13, 21 und 23 sowie in Teilen Penzings gratis geparkt werden. Nun laufen bis Ende Februar gut 50.000 Parkpickerl aus, was vor allem die genannten Bezirke betrifft. Laut Bezirksvorsteherin Tamara Schmid ist dies eine Folge der parallel eingeführten Kurzparkzone vor drei Jahren.

Derzeit besitzen rund 402.200 Wiener ein Parkpickerl, von denen jetzt ein Achtel ein neues beantragen muss. Wer ohne gültiges Pickerl oder Parkschein parkt, riskiert eine Strafe von 36 Euro. Die Parkdauer beträgt mindestens 30 und maximal 120 Minuten.

Bis Mitte Jänner stellte die Stadt bereits 15.000 der 50.000 auslaufenden Parkpickerl neu aus. Anträge können entweder persönlich beim Bezirksamt oder online gestellt werden, die Gültigkeit des neuen Pickerls liegt zwischen vier Monaten und zwei Jahren. Aufgrund der Bearbeitungszeit wird empfohlen, rechtzeitig einen Antrag zu stellen.