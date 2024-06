Wiener (58) bedrohte mit Axt mehrere Passanten

Schon wieder machte ein Axt schwingender Mann die Hauptstadt unsicher.

Die Szenen, die sich vor rund zwei Wochen in der Ferchenbauergasse in Floridsdorf abgespielt haben, vergessen die Bewohner dort wohl nie. Nachdem er einen Mord an seiner chilenischen Mitbewohnerin (22) begangen hatte, lief ein Rumäne (26) Axt schwingend die Straße entlang. Nur kurze Zeit später springt Eduard S. über ein Polizei-Auto und wird erschossen.

Am Montagabend sollen sich ähnliche Szenen in der Engerthgasse in Leopoldstadt abgespielt haben. Dort bedrohte ein Österreicher (58) gleich mehrere Passanten mit einer Axt. Er soll ihnen sogar mit dem Umbringen gedroht haben.

Alkoholtest ergab 2,3 Promille

Die Polizei konnte die Adresse des Tatverdächtigen schnell ausfindig machen. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Axt sichergestellt. Ein Alkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 2,3 Promille. Bei der Vernehmung gab der Axt-Mann an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.