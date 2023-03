Eine 67-jährige Frau hat in Wien-Donaustadt ihre 95-jährige Mutter und sich selbst getötet. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden die Leichen am Sonntag um die Mittagszeit an der Wohnadresse der beiden gefunden. Es dürfte sich um eine Verzweiflungstat gehandelt haben.

Die Stiefschwester der 67-Jährigen hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie keine der Frauen telefonisch erreichen konnte. Die Spurenlage deutete darauf hin, dass die 67-jährige Frau mit einer Schusswaffe erschossen und sich selbst getötet hatte. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die 67-Jährige hatte sie legal besessen. Erste Ermittlungsergebnisse deuteten darauf hin, dass die Frau mit der Pflege der 95-Jährigen überfordert gewesen sein dürfte. Die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Lesen Sie auch Mutter erstochen: Sohn in kritischem Zustand 52-Jähriger fügte sich mit Küchenmesser Bauchstich zu, nachdem er Mutter getötet haben soll.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at