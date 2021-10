Die Polizei zog auf der A32 einen Kleintransporter aus dem Verkehr: Er wog fast zehn, statt der erlaubten 3,5 Tonnen Gesamtgewicht.

Ein Kleintransporter mit einer rekordverdächtigen Überladung ist am Sonntagvormittag von der Wiener Polizei auf der A23 aus dem Verkehr gezogen worden. Statt der erlaubten 3,5 Tonnen Gesamtgewicht wurden fast zehn Tonnen gewogen. Zudem wies das Fahrzeug sechs schwere technische Mängel auf, so die Exekutive am Sonntag.

Den Beamten der Landesverkehrsabteilung war der Kleintransporter gegen 10.00 Uhr auf der Südosttangente aufgrund seiner offensichtlichen Überladung aufgefallen - er wog insgesamt 9.450 Kilogramm. Der Laderaum war mit Baustahl gefüllt, der das Kfz derart nach unten drückte, dass nur wenige Zentimeter Bodenfreiheit übrig blieben. Dem Lenker, der auf dem Weg zu einer privaten Baustelle war, wurden die Kennzeichen sowie der Zulassungsschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.