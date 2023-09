Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag in Penzing: Ein 93-jähriger Pkw-Lenker nahm mit seinem Mini-Van eine Kurve im Stadtgebiet zu rasant, krachte in eine Altstoffsammelstelle und drohte auf das Gelände eines Schulzentrums abzustürzen.

Wien. Es war kurz vor 17 Uhr, als der 93-Jährige mit seinem Opel Meriva vom Friedrich-Liederweg in die Müller-Guttenbrunn-Straße (die beim Friedhof Baumgarten endet) einbog. Aus nicht geklärter Ursache verlor der Oldie-Fahrer in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, crashte in einen Poller und hernach in eine Altstoffsammelstelle der MA 48 auf der Rückseite der bekannten seit 2019 Jahren leer stehenden Informatikmittelschule Kinkplatz. Dabei durchbrach der Mini-Van auch den dahinter befindlichen Zaun und blieb, bevor er einen Abhang hinterrutschen konnte, stecken.

© google ×

Da der Pkw zu abstürzen drohte, musste die Berufsfeuerwehr Wien das Fahrzeug zuerst stabilisieren und sichern. Daraufhin kletterte ein Sanitäter in das Fahrzeuginnere. Mittels Schaufeltrage wurde der 93-Jährige, der schwer verletzt wurde, möglichst schonend aus dem Fahrzeug gezogen. Anschließend wurde der Patient in einer Vakuummatratze ruhig gestellt und per Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Klinik geflogen