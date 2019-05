Dachbrand in Mehrparteienhaus - Fünf Verletzte

In einem Mehrparteienhaus auf der Simmeringer Hauptstraße Ecke Enkplatz im gleichnamigen Bezirk ist Samstagvormittag ein Dachbrand ausgebrochen. Gegen 10:17 Uhr bemerkte eine vorbeifahrende Streife Rauch. 180 Feuerwehrmänner waren laut Sprecher Lukas Schauer im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Der Katastrophenzug der Wiener Berufsrettung kümmerte sich um die Bewohner. 40 Feuerwehrfahrzeuge sind vor Ort. Inzwischen ist auch der Stadtchef selber dort um sich über den Fortschritt des Einsatzes zu informieren.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein vierstöckiges Wohnhaus mit zehn Stiegen, in dem an die 150 Wohnungen untergebracht sind. Im Erdgeschoß befinden sich auch Geschäfte, wie etwa eine Blumenhandlung.

Die Simmeringer Hauptstraße musste für den Verkehr gesperrt werden, der Betrieb der Straßenbahnlinie 71 wurde eingestellt. 16 Feuerwehrfahrzeuge waren am Einsatzort, um Löschmaßnahmen zu unterstützen.

Der Dachgeschossbrand in einem Wohnhaus in der Simmeringer Hauptstraße / Ecke Enkplatz ist für die Berufsfeuerwehr Wien (MA 68) seit heute Samstagmittag ein Einsatz der Alarmstufe 6. Trotz Brandschutzwände greifen die Flammen auf das Dach des anliegenden Wohnhauses in der Sedlitzkygasse über.

Weiterhin steht die Berufsfeuerwehr Wien (MA 68) im Großeinsatz im elften Bezirk. Bei dem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Simmeringer Hauptstraße / Ecke Enkplatz sind jetzt auch Verletzte zu melden: Laut Auskunft der Berufsrettung Wien (MA 70) sind eine 87-jährige Frau sowie eine vierköpfige Familie mit leichten Rauchgasvergiftungen in umliegende Wiener Spitäler gebracht worden. Währenddessen geht der Kampf gegen die Flammen weiter; die Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Das Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering hat sich zu einem Großbrand entwickelt. Die Feuerwehr, die mittlerweile Alarmstufe 5 ausgerufen hat, hat kurz nach Mittag vermeldet, dass Teile des Daches eingestürzt sind. 180 Einsatzkräfte und 40 Feuerwehrfahrzeuge sind bei dem Haus auf der Simmeringer Hauptstraße Ecke Enkplatz, um gegen die Flammen zu kämpfen.

Auch ein Hubschrauber des BMI ist im Einsatz. Die Einsatzkräfte versuchen den Brand über vier Löschleitern unter Kontrolle zu bringen.

Es fallen Ziegel vom Dach. Den zahlreichen Schaulustigen, die die Löschaktion vor Ort verfolgen, kann allerdings nicht passieren, da die Fläche großräumig abgesperrt wurde.

Blumenverkäuferin: "Mussten sofort raus"

Als die Wiener Schwestern Anita und Manuela Müllner Samstag früh ihr Blumengeschäft in der Simmeringer Hauptstraße/Ecke Enkplatz aufsperrten, glaubten sie noch an lukrative Einnahmen anlässlich des bevorstehenden Muttertags. Um 11.15 Uhr klopften allerdings Einsatzkräfte der Feuerwehr an die Tür. Der Brand im Dachgeschoß hat sich so gefährlich ausgebreitet, dass sie sofort evakuiert wurden.

Kurz nach 10.00 Uhr bemerkten die beiden den Löscheinsatz im Haus. Eine Stunde später spitzte sich die Lage plötzlich zu. Feuerwehrmänner klopften heftig an der Tür. "Sie haben gesagt, wir müssen sofort raus", sagte Anita Müllner im Gespräch mit der APA. Sie räumten die Pflanzen noch schnell aus dem Geschäftsportal und verließen das Haus.

Viel Hoffnung, dass die Blumen den Löscheinsatz überlebt haben, haben die Schwestern nicht. "Die Ware wird komplett kaputt sein. Auch wegen der Rauchgase", sagte Anita Müllner. Wann die beiden wieder in ihr Geschäft können, ist unklar. Ein Feuerwehrmann habe gemeint, man müsse mit zwei Wochen rechnen. Der Vater der Schwestern, der zu seinen Töchtern geeilt ist, ist überzeugt: "Sowas hat's in Simmering noch nicht gegeben."