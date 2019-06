Wien. Nach den Fällen von Polizeigewalt bei einer Blockade vergangene Woche in Wien hat am Donnerstagabend eine Demonstration dagegen stattgefunden. Mehrere hundert Menschen sammelten sich in der Radetzkygasse und marschierten kurz vor 19.00 Uhr los.

"Es geht uns darum zu zeigen, dass die Vorkommnisse keine Einzelfälle sind und es auch in Wien immer wieder zu Fälleb von Polizeigewalt kommt", sagte Mattis Beger, Pressesprecher der Organisation Ende Geländewagen zur APA. "Es geht nicht um Eskalation, es sind auch keine Aktionen zivilen Ungehorsams geplant", kündigte er an.

Derzeit finden im Bereich der #Radetzkystraße Aufbauarbeiten statt. Geplanter Abmarsch der #Demo um ca. 18.30 Uhr.

Bin gerade auf der Demo gegen #Polizeigewalt.



Gewalt in der Polizei ist ein strukturelles Problem, das wir endlich angehen müssen.

Einzelne Beamte vom Dienst zu suspendieren, wird langfristig keine Lösung sein.

Temporäre Verkehrssperren

Im Bereich der Marschroute kann es laut Polizei zu temporären Verkehrssperren bzw. Umleitungen kommen. Es wird empfohlen, diese Bereiche großräumig zu umfahren. Einschränkungen kann es auch bei öffentlichen Verkehrsmitteln geben.

Die Polizei twittert über die Verkehrssituation: