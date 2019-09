Demos sorgen für totales Verkehrs-Chaos in Wien

Mega-Stau in Wien. Mehrere Demonstrationen, die große Parade zum Anlass des „Tags der Wiener Polizei“, die Naschmarkt-Baustelle sowie Sperren auf der A 23 führen heute zu einem Mega-Stau in Wien. Ab 14 Uhr marschierten die Teilnehmer der angekündigten Großdemo mit dem Titel „Nie wieder Schwarz-Blau“ auf der Mariahilfer Straße–Babenbergerstraße–Ringstraße–Burgtor bis zum Heldenplatz, dort findet derzeit die Abschlusskundgebung statt. Ab 15 Uhr wird die nächste Demo „Kidical Mass“ im Bereich Getreidemarkt bis zur Jesuitenwiese abgehalten. Zeitgleich findet von der Rossauer Kaserne bis hin zum Rathausplatz am Ring die Parade der Wiener Polizei statt.

Der Verkehr wird vom Ring auch genau Richtung Naschmarkt-Baustelle umgeleitet – dort geht momentan gar nichts mehr! Die Parksheriffs kommen mit der Arbeit nicht mehr nach.

© tomtom

Aktuelle Staupunkte in Wien (Stand 16.35 Uhr):

Ring, zw. Operngasse u. Börsegasse , Sperre bis ca. 17 Uhr (Veranstaltung, Demonstration)

Burggasse, stadteinwärts, ab Sigmundsgasse, ca. 15 min. Zeitverlust (Überlastung)

Westausfahrt, zw. Karlsplatz u. Stiegergasse, ca. 10 min. Zeitverlust (Baustelle)

Die Straßenbahnlinie 1 wird zwischen Karlsplatz u. Julius-Raab-Platz über die Lothringerstraße umgeleitet. In Richtung Stefan-Fadinger-Platz wird die Linie 1 ab der Börse den Franz-Josefs-Kai und die Linie 2 zum Karlsplatz umgeleitet. Grund ist eine Veranstaltung am Rathausplatz. Die Umleitungen dauern bis ca. 16.30 Uhr!

Die Straßenbahnlinie D wird zwischen Schwarzenbergplatz und Börse in beiden Richtungen den Franz-Josefs-Kai umgeleitet. Grund ist eine Veranstaltung am Rathausplatz Das Ende der Umleitung ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen !

Die Straßenbahnlinie 71 wird wegen einer Veranstaltung am Rathausplatz bis ca.16.20 Uhr nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz !

Die Vienna-Ring-Tram verkehrt wegen einer Veranstaltung am Rathausplatz heute, Samstag, 21.09.2019, nicht mehr !

Baustelle

Die Radweg-Baustelle auf der Linken Wienzeile sorgt ebenfalls weiterhin für Verzögerungen. Der ÖAMTC befürchtet Staus auf der Ringstraße, Zweierlinie sowie angrenzenden Straßenzügen.

Noch dazu ist an diesem Wochenende auf der Südosttangente der Beginn der Sanierung der Hochstraße bei St. Marx, was dazu führt, dass die A 23 in Richtung Norden stundenweise überhaupt nur mehr einspurig befahrbar sein wird – auch hier droht, etwa in den Abendstunden beim Schließen der SCS, ein riesiger Stau.

FP-Vizebürgermeister Dominik Nepp fordert jetzt ein Demo-Verbot am Ring.