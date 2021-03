Hundebesitzer in Angst: Zwei Hunde im Hörndlwald vergiftet

Schrecklicher Giftköder-Serie in Wien Hitzing: Im Hörndlwald wurden zwei weitere Hund grausam vergiftet. Ein Vierbeiner starb, ein zweiter liegt im Koma.

Viele Hundebesitzer zittern weiter um ihren Vierbeiner. Ein Hundehasser soll Giftköder im Hörndlwald regelmäßig auslegen.

Am vergangen Wochenende fielen erneut zwei Hunde beim Spazieren den Todesfallen zum Opfer. Anrainer waren mit ihren Hunden Jacky und Mili spazieren, berichtet Hundebesitzer Merten M. der die Gruppe "Beschützen wir unsere Lieblinge“ auf Facebook geründet hat.

Künstliches Koma

Die Hunde sind in den Wald gelaufen, als sie herauskamen leckten sie sich die Schnauze ab. Zu Hause traten erste Vergiftungserscheinungen auf.“

"Jacky und Mimi haben geschrien wie am Spieß. Die Besitzer sind mit den Hunden dann zum Tierarzt gefahren." Der Arzt schickte sie umgehen in die Tierklinik. Dort wurden sie in einen künstlichen Tiefschlag versetzt. Leider ist Jack am Samstag verstorben.



Mimi noch immer in Lebensgefahr

Der zweite Hund Mimi sollte am Sonntag aus dem künstlichen Koma geholten werden, nun muss sie noch eine Woche in der Tierklinik bleiben.

„Sie ist noch nicht über dem Berg. Wir hoffen, dass sie durchkommt“, so Merten M.

Verstärkte Polizeipräsenz

Schon vor kurzen starben zwei Hunde mutmaßlichen an Giftködern im Hörndlwald. Die Suche nach dem Täter läuft auf Hochtouren.

Die Polizei verstärkte die Streifen und ist nun auch in zivil in diesem Gebiet unterwegs. Im vergangen Jahr wurden auf diesen Spazierwegen in diesem Areal acht Hunde getötet. Es dürfte sich um einen Serientäter handeln. Auch für spielende Kinder könnten diese Fallen gesundheitliche Schäden nach sich ziehen.