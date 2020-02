Fahrer spricht nach U6-Todes-Drama: ''Habe Unfall nicht bemerkt"

Der Fahrer der U6 ist schwer geschockt, muss psychologisch betreut werden.

Die schrecklichen Bilder werden den Augenzeugen des Dramas von der U6 für ewig in Erinnerung bleiben. An der Station „Am Schöpfwerk“ in Meidling spielte sich am Samstagabend eine tödliche Tragödie um eine 31-jährige Wienerin ab. Die durch Alkohol oder Drogen offensichtlich schwer beeinträchtigte Frau starb, weil sie die Orientierung verloren hatte.

© Viyana Manset Haber

Die junge Frau hatte bereits in der U6 gesessen, war aus Siebenhirten kommend in Richtung Floridsdorf unterwegs. Am Schöpfwerk wollte sie zunächst aussteigen. „Doch mit einem Bein blockierte sie die Tür der Garnitur“, sagte ein Zeuge zu ÖSTERREICH.

Mehrfach bat der U-Bahn-Fahrer über Lautsprecher darum, den Türbereich nicht länger zu blockieren und zur Weiterfahrt freizugeben. Die 31-Jährige stieg endgültig aus und befand sich laut Zeugen bereits hinter der gelben Sperrlinie, als sich die U-Bahn wieder in Bewegung setzte.

© Viyana Manset Haber

Opfer sprang gegen Außenwand des Zugs

In diesem Moment muss die Frau bemerkt haben, dass sie in der falschen Station ausgestiegen war. Sie wollte wieder in den Waggon springen, krachte jedoch gegen die Außenwand der Garnitur. Zwischen dem 3. und 4. Waggon geschah das Unfassbare: Der Zug saugte die 31-Jährige quasi ein, zog sie ins Gleisbett. Die Wienerin wurde überrollt, war auf der Stelle tot.

U-Bahn-Fahrer spricht zu ÖSTERREICH

Für ÖSTERREICH war am Samstagabend Yasin Sahin am Unglücksort im Einsatz. Er konnte kurz mit dem schwer geschockten türkischstämmigen U-Bahn-Fahrer sprechen: „Ich kann nichts dafür, ich habe den Unfall nicht einmal bemerkt“, sagte der Zugführer.

Er war losgefahren, nachdem der blockierte Eingangsbereich des 3. Waggons wieder frei war. Dass die 31-Jährige gegen die Garnitur lief, konnte er aus dem Führerstand nicht sehen. In den modernen durchgängigen Zügen wäre das Unglück nicht möglich gewesen. Hier gibt es keine Zwischenräume zwischen den Waggons.