Ferrell bringt Hollywood nach Österreich

2015 stand Daniel Craig drei Tage lang als James Bond in Sölden und Obertilliach vor der ­Kamera. Jetzt hat Will Ferrell Tirol entdeckt: Für den neuen Film Downhill dreht er seit 9. Jänner und noch bis 25. Februar in Serfaus-Fiss-Ladis und Ischgl. Auch Julia Louis-Dreyfus (Veep: Die Vize­präsidentin) und Miranda Otto (Herr der Ringe) sind unter der Regie von Nat Faxon beim Remake des schwedischen Comedy-Klassikers Force Majeure dabei.

Millionen. „Unsere Alpen sind nicht nur bei Einheimischen und Touristen beliebt, auch Hollywood ist ein Fan dieser beeindruckenden Kulisse,“ freut sich Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) über eine erwarte Wertschöpfung von 7 Millionen Euro. Für 160 Crewmitglieder werden knapp 10.000 Nächtigungen in den Regionen verbucht.

Cool: der Blockbuster wird zur Gänze in Österreich gedreht: Nach Tirol stehen für Ferrell und Co. im März zwei Drehwochen in Wien am Plan.