Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 69-jährige Frau ist am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Penzing von einem Auto niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau kurz vor 18.00 Uhr die Linzer Straße auf Höhe der Hausnummer 318 überqueren, als sie der Wagen erfasste und niederstieß. Der Lenker beging Fahrerflucht.



Laut Zeugen handelte es sich um einen stadtauswärts fahrenden silbernen Mercedes der Typen CLK Cabrio, CLK Coupe oder SL. Die Zulassungsbesitzer solcher Fahrzeuge mit den Baujahren 2001 bis 2009 werden überprüft,. Die Polizei bat außerdem um Hinweise - auch vertraulich - an den Journaldienst des Kriminalreferates des Bezirks Rudolfsheim-Fünfhaus unter der Telefonnummer 01-31310-47810 DW.