Freund in Wien erstochen und zerstückelt

Mord-Alarm in Wien. In einer Wohnung in der Bundeshauptstadt wurde offenbar bereits am 24. Februar ein tunesischer Staatsbürger grausam ermordet. Das berichten mehrere ungarische Medien am Montag.

Die mutmaßliche Mörderin Szilvia P. (27) und das 24-Jährige Opfer lebten seit Herbst des vergangenen Jahres zusammen. An jenem Morgen, geriet das Paar in einen Streit, der völlig eskalierte. Die Ungarin, die in Wien lebt und arbeitet, geriet in Rage, griff nach einem Küchenmesser und erstach ihren Freund.

Leiche in Salzsäure gelegt

Anschließend zerstückelte sie die Leiche und brachte sie mit einem Mietauto zurück in ihre Heimat. Dort wollte sie zusammen mit ihrer Mutter die Leichenteile in Säure zersetzen, scheiterte dabei aber. Schließlich wurde die Leiche in Müllsäcke in einem Bewässerungskanal im zentralungarischen Jászladány deponiert. Dort wurde die Leiche schließlich von zwei Jugendlichen gefunden. Szilvia P. wurde in Folge von den ungarischen Behörden festgenommen. Gegenüber der Polizei gab die 27-Jährige zu, die grausame Tat in Wien begangen zu haben.

