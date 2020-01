Füchse in Wien-Meidling gesichtet

Die zwei Füchse machten sich in einem Garten auf Futtersuche.

Wien. Am Montag wurden zwei Füchse in einer Kleingartensiedlung in Wien-Meidling bei der Futtersuche entdeckt. Gegen Mittag tauchten sie in der Siedlung auf, wie Heinz Gmeiner vom Kleingarten-Verein in der Sagedergasse gegenüber oe24 berichtet.

"Die zwei Kerle schauten kerngesund aus und fühlten sich in unserer Siedlung, wo es auch viele Stellen mit Katzenfutter gibt, sichtlich wohl", erzählt Gmeiner. Er konnte zwei Fotos von den Füchsen machen.

© Leserfoto

Erneut Fuchs-Sichtung in Wien

Vor zwei Jahren wurde ein Fuchs mitten in Wien, vor dem Burgtheater, gesichtet. Er zog am 10.1.2018 vor dem Burgtheater seine Runden, wo aufmerksame Passanten damals ein Foto machen konnten.