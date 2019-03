Hass-Attacke gegen Muslimin mitten in Wien

Wien. Diese Aufnahmen sind schrecklich und nur schwer mitanzusehen. Am Samstag, gegen 15 Uhr, wurde eine 25-jährige Designerin, eine gebürtige Wienerin und Muslimin, wegen ihrer Religion von einer betagten Frau auf das Übelste beschimpft. Die junge Frau ist auf dem Weg ins Fitness-Studio, als sie bei einer Bushaltestelle angepöbelt wird. Sie macht ein Video von der Attacke. Die Aufnahmen gehen gerade viral.

"Du Hure, du Hund! Die FPÖ haut euch alle raus!"

Die betagte Frau ist außer sich, wird gegenüber der jungen Muslimin rassistisch ausfällig. Sie schimpft und spuckt die 25-Jährige an. "Du Hure, du Tier, du Schwein, du Hund! Die FPÖ haut euch alle raus!", sagt die ältere Frau und zittert vor Wut. Die sprachliche Aggressivität mündet schließlich in einer Tätlichkeit, als sie die Frau beim Einsteigen in den Bus noch anspuckt. Die 25-Jährige bleibt aber tapfer, wie ihre Freundin auf Facebook schreibt, immer wieder sagt sie: "Dieses Land ist auch mein Land!"

"Verschwind, du Scheiße", sagt die betagte Frau und spuckt die junge Wienerin an. Die 25-Jährige ist erschüttert, hält aber den rassistischen Vorfall mit dem Smartphone fest. Ihre Freundin teilt das Video schließlich auf Facebook und möchte damit auf den Alltagsrassismus aufmerksam machen.