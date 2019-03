Illegale Moschee: Jetzt übernimmt Verfassungsschutz

Floridsdorf. Das Chaos im Rathaus, das seit Monaten chancenlos gegen die iranische Fundi-Moschee in Floridsdorf ist, ist längst legendär:

Am Dienstag beschloss die SPÖ, dass die Gruppe Sofortmaßnahmen um Walter Hillerer mit der Baupolizei unter Gehard Cech eine Razzia beim Freitagsgebet in dem der iranischen Botschaft gehörenden Haus durchführen soll.

Am Mittwoch plauderte der Floridsdorfer Bezirkschef Georg Papai dies öffentlich aus.

Am Freitag fand Hillerer das Haus praktisch leer vor. Der Chef der Baupolizei sprach mit dem ORF. Ergebnis: Es gebe ein Verfahren, weil doch Indizien für die Existenz einer illegalen Moschee aufgetaucht seien.

Am Samstag dementiert das Büro von Stadträtin Kathrin Gaal dies – der Bericht werde überhaupt erst am Montag vorliegen.

Ein Insider meint: „Ein Verfahren wäre sowieso so effizient wie ein Brief ans Salzamt. Das braucht die iranische Botschaft als Hauseigentümer nicht einmal zu ignorieren.“

Kneissl-Slalom. Die letzte Hoffnung der SPÖ: Außenministerin Karin Kneissl solle diplomatischen Druck auf den Iran entwickeln, so Gaal in einem händeringenden Brief an die blaue Ressortchefin.

Deren Lust dazu könnte enden wollend sein – schließlich griff kurz vorher die SP-Abgeordnete Angela Lueger im Auftrag des Floridsdorfer Bezirkschefs Papai Kneissl in dieser Causa mit einer aggressiven Anfrage frontal an. Die SP-Kommunikation läuft also „wie am Schnürchen“ …

Verhetzungs-Anzeige bremst die Stadt aus

Der FPÖ ist jetzt die Hutschnur geplatzt: Wien-Chef Johann Gudenus hat eine Verhetzungs-Anzeige auf Basis der ÖSTERREICH-Story über die Fundi-Moschee eingebracht. Damit sind Staatsanwalt und Verfassungsschutz statt der Rathaus-Truppe am Zug.

Josef Galley