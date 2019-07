Inferno in Simmering: Haus komplett in Flammen

In einem seit längerem leer stehenden Haus beim Zentralfriedhof, 2. Tor, brach Donnerstagabend Feuer aus. Die Feuerwehr sprach auf ÖSTERREICH-Anfrage von einem größeren Brand, der mit mehreren Einsatzfahrzeugen erfolgreich bekämpft wurde. Am späten Abend hieß es in Simmering bereits „Brand aus“. Allerdings vermuteten die Florianis noch einzelne Glutnester. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

