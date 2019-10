Jetzt kommt erstes XXXLutz-Restaurant

Wels/Wien. Restaurants sind aus den großen Möbelhäusern nicht mehr wegzudenken. Eigentlich als Service mit Riesenschnitzel für 6,50 Euro während der Shopping-Tour gedacht, sind sie heute ein Millionengeschäft. Manche fahren sogar Frühstücken ins Möbelhaus – alleine bei XXXLutz gehen im Jahr rund 800.000 Schnitzel über den Tisch.

Flagship-Lokal. Kein Wunder, dass jetzt ausgerechnet der Möbelriese als neuer Player in der Gastro-Szene einen total überraschenden Weg geht: XXXLutz-Chef Thomas Saliger will ein eigenes XXXLutz-Restaurant auf der Wiener Mariahilfer Straße als völlig neues Erlebnis inszenieren: „Ja, wir sperren Anfang Dezember auf, mit Preisen wie im Möbelhaus“, so Saliger zu ÖSTERREICH.