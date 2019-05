Mai-Aufmarsch in Wien: Seenotfackeln wurden neben Kindern gezündet

Sie hatten alle ein Ziel, das sie eint - den Rathausplatz - und sie marschierten teils bereits seit den frühen Morgenstunden: die Teilnehmer der SPÖ-Maifeierlichkeiten in Wien. Das Bild, das der Sternmarsch in Richtung Innenstadt am Mittwoch bot, war wie üblich bunt, auch wenn naturgemäß Rot dominierte.

Neben der Sichtung von PKK-Symbolen beim Aufmarsch und der sofortigen Distanzierungsforderung Straches, war auch eine besonders gefährliche Aktion zu sehen: Seenotfackeln wurden in unmittelbarer Nähe zu Kindern gezündet. Diese Seenotfackeln sind in Österreich sogar verboten.

