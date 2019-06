In einer Wohnung in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten kam es am Freitag gegen 22.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei polnischen Staatsbürgern (24, 26), der sich in weiterer Folge auf die Straße verlagerte. Ein Bekannter der beiden Männer, der ebenfalls in der Wohnung war, folgte ihnen und wurde unmittelbarer Zeuge eines Mordes.

Nur wenige Minuten, nachdem sie zum Streiten vor das Wohnhaus gegangen waren, zog der Ältere ein Klappmesser, attackierte und verletzte seinen Kontrahenten am Oberarm und im Halsbereich. Danach verstummten die Schreie, die mehrere Anrainer auf das ­Geschehen aufmerksam gemacht hatten.

Zeugin: "Das alles ist wie in einem Albtraum"

Eine von ihnen war Cornelia L., die ihr Fenster öffnete, um zu sehen, was los ist. „Ich glaubte zuerst, dass vielleicht jemand von einem Hund gebissen wurde, weil es hier viele Leute mit Hunden gibt, die abends Gassi gehen. Dann sah ich, wie ein Mann unten stand, blutete und seine offene Hand an den Hals drückte. Kurz darauf kam ein Nachbar mit einem Bademantel auf ihn zugelaufen und drückte diesen in die Wunde. Eine weitere Dame versuchte, ihn zu beruhigen. Der Mann brach aber zusammen. Dass er tot ist, ist schrecklich. Das alles ist wie in einem Albtraum.“

Zeugin Cornelia L.

Der 24-Jährige verstarb kurz nach seiner Einlieferung im Krankenhaus trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche. In der Zwischenzeit versuchte sich der 26-Jährige aus dem Staub zu machen, bog in die nächste Querstraße, die Knöllgasse, ein und warf dort das Messer weg. Wenige Hundert Meter weiter, in der Braunspergengasse, holte ihn die Polizei aber ein und nahm ihn fest.

Tatverdächtiger war bei Festnahme voller Blut

Der 26-Jährige war blutverschmiert und leistete keinen Widerstand. Er ist auch nicht amtsbekannt. Ein Alkoholtest verlief bei ihm negativ. Seine Einvernahme war für Samstag geplant. Die Tatwaffe stellte die Polizei kurze Zeit später sicher. Über die polnische Botschaft wurden die Angehörigen des Opfers bereits verständigt. Laut Polizei dürften sich die Männer schon länger gekannt haben. Das sagte ­zumindest der Freund, der mit dem 24-Jährigen und 26-Jährigen in der Wohnung war. Wieso es zum Streit gekommen ist, werden die Ermittlungen zeigen. (Larissa Eckhardt)